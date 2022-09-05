Путин выступит на ВЭФ с речью о ситуации в мире и о развитии Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин 7 сентября выступит с речью на пленарном заседании VII Восточного экономического форума. Его выступление будет посвящено мировым процессам и развитию российского Дальнего Востока, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, говорить о развитии этого нашего региона, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах <…>», — заметил официальный представитель Кремля в интервью ТАСС.

Тема Восточного экономического форума в этом году — «На пути к многополярному миру». Помимо Владимира Путина, в планарной сессии ВЭФ примут участие Председатель Государственного административного совета и глава Временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, запланированы встречи Президента России с зарубежными лидерами, приглашенными на ВЭФ-2022. «Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня», — отмечают в пресс-службе.

До этого, 6 сентября, Путин ознакомится с ходом военных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» и проведет расширенное заседание президиума Государственного совета РФ по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Также он проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.