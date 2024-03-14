Путин выступил с обращением в преддверии выборов Президента

15 марта в России стартуют восьмые по счету президентские выборы. Перед началом голосования к гражданам страны обратился действующий глава государства Владимир Путин — выступление транслировал Первый канал.

Путин обратил внимание, что проведение голосования было необходимо, чтобы подтвердить незыблемость одного из основных принципов демократического государства. Мнение, выраженное россиянами, прямо повлияет на развитие страны на годы вперед.

«Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам», — заявил он.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).