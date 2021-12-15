Путин: Выставка «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка» поможет укрепить связи между регионами России

Открывшаяся в Москве выставка «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка — 2021» окунет зрителей в мир сказок и народного творчества, познакомит ценителей искусства с работами талантливых мастеров. Об этом в приветствии к участникам выставки заявил Президент России Владимир Путин. Текст поздравительного адреса опубликовала пресс-служба Кремля.

«Ваш замечательный проект выполняет важную, благородную миссию: служит сбережению многовековых традиций народных художественных промыслов, знакомит ценителей искусства с уникальными работами талантливых, умелых мастеров, которыми испокон веков славилась наша страна», — отметил глава государства.

По его словам, выставка станет большим событием для москвичей и гостей столицы. Она не только познакомит их с народным творчеством, но и позволит укрепить культурные связи между регионами страны, развивать личные контакты.

В заключение он пожелал участникам успехов и всего самого доброго.