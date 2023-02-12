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Политика
12 февраля 2023  14:12

Путин высоко оценил заслуги пехотинцев Тихоокеанского и Северного флотов в СВО

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Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе пехоты Тихоокеанского и Северного флотов. Видеофрагмент из передачи «Москва. Кремль. Путин» в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Пехота морская как следует работает прямо сейчас. И героически сражается и Тихоокеанского флота, и Северного», — заявил он после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, один из участников которого — бывший морской пехотинец.

Еще в ноябре прошлого года Минобороны России сообщало, что сотни морских пехотинцев получили государственные награды, проявив мужество и героизм во время спецоперации на Украине.

#Владимир Путин #ВМФ России
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