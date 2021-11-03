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Официальная хроника
3 ноября 2021  17:08

Путин высоко оценил военную безопасность России

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ВС России обеспечены современным вооружением, часть которого не имеет аналогов в мире. Это позволило обеспечить высокий уровень безопасности страны, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия, — отметил глава государства во время совещания по развитию ОПК. — Обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет».

Мероприятие проходит в Сочи и завершает серию аналогичных совещаний. Помимо этого, в планах Президента — встреча с членами Совета безопасности.

#владимир путин #опк россии
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