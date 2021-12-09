Путин высоко оценил поддержку СПЧ для владельцев лесных территорий

Собственники земель сельхозназначения, у которых не было права содержать леса, находящиеся на этих территориях, получили поддержку от Совета по правам человека. Это позволило спасти множество деревьев от вырубки, отметил Президент РФ Владимир Путин.

Ранее владельцам лесных территорий пришлось вырубать деревья, чтобы избежать штрафов до 700 тыс. рублей за их незаконное использование.

В связи с этим совет внес изменения в Лесной кодекс, которые помогли спасти сотни гектаров лесов.

С сентября 2020 года каждый россиянин имеет право выращивать леса на заброшенных территориях в сельскохозяйственных целях.

Путин обратил внимание на то, что российское общество часто поднимает вопросы защиты окружающей среды. Это совершенно справедливо, считает он, и Правительство совместно с Советом по правам человека готово уделять особое внимание этим проблемам.

«Это глобальный тренд, Россия тоже готовится к реализации этой многообразной, многопластовой задачи, и наш совет, который традиционно уделяет большое внимание природоохранной тематике, разработал свои предложения, направил их в Правительство Российской Федерации, где сейчас идет работа над соответствующим законопроектом», — подчеркнул он.