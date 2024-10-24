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Путин высказался о желании Венесуэлы вступить в БРИКС против воли Бразилии
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, может ли Венесуэла войти в БРИКС против воли Бразилии. Это случилось на пресс-конференции в «Казань ЭКСПО» в финальный день саммита БРИКС.
«У нас [с Бразилией] позиции не совпадают по вопросам Венесуэлы. Я говорю об этом открыто», – заявил Путин.
Он отметил, что на днях состоялся разговор с бразильским коллегой, с которым, по признанию Путина, у них дружеские отношения. Венесуэла в свою очередь борется за свою независимость, за свой суверенитет, подчеркнул глава российского государства.
«Мы считаем, что президент [Венесуэлы Николас] Мадуро победил на выборах, победил честно, сформировал Правительство. Мы желаем ему успеха и всему венесуэльскому народу», – сказал Путин.
Он надеется, что Бразилия и Венесуэла урегулируют свои разногласия, и добавил, что знает бразильского Президента как очень порядочного человека. Путин добавил, что передал слова бразильского коллеги Президенту Венесуэлы.
«Что касается принятия Венесуэлы или любого другого государства в состав БРИКС, то хочу сказать: это возможно только при консенсусе», – заключил Президент РФ.
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