Путин высказался о желании Венесуэлы вступить в БРИКС против воли Бразилии

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, может ли Венесуэла войти в БРИКС против воли Бразилии. Это случилось на пресс-конференции в «Казань ЭКСПО» в финальный день саммита БРИКС.

«У нас [с Бразилией] позиции не совпадают по вопросам Венесуэлы. Я говорю об этом открыто», – заявил Путин.

Он отметил, что на днях состоялся разговор с бразильским коллегой, с которым, по признанию Путина, у них дружеские отношения. Венесуэла в свою очередь борется за свою независимость, за свой суверенитет, подчеркнул глава российского государства.

«Мы считаем, что президент [Венесуэлы Николас] Мадуро победил на выборах, победил честно, сформировал Правительство. Мы желаем ему успеха и всему венесуэльскому народу», – сказал Путин.

Он надеется, что Бразилия и Венесуэла урегулируют свои разногласия, и добавил, что знает бразильского Президента как очень порядочного человека. Путин добавил, что передал слова бразильского коллеги Президенту Венесуэлы.

«Что касается принятия Венесуэлы или любого другого государства в состав БРИКС, то хочу сказать: это возможно только при консенсусе», – заключил Президент РФ.