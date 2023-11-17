Путин высказался о теме «трансгендеров и трансформаторов» в культуре

Тема сексуальных меньшинств — «трансгендеров, трансформеров и трансформаторов» — имеет право на существование в литературе и кинематографе, однако не должна выпячиваться, как это делается на Западе. Не обязательно быть представителем ЛГБТ или рассказывать о них, чтобы выигрывать конкуры в сфере культуры, заявил на пленарном заседании Форума объединенных культур Президент России Владимир Путин.

«Неожиданную вещь скажу: и они тоже — эти темы, эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, вот это ни к чему. Это стремление к равноправию — <...> оно должно быть везде, во всем», — заявил глава государства, комментируя выступление сербского режиссера Эмира Кустурицы.