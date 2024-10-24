Путин высказался о необходимости адаптировать ООН к реалиям XXI века

Владимир Путин

Фото: © Алексей Даничев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин высказался о необходимости реформировать ООН с учетом современных реалий. Заявление прозвучало на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям 21 века. Расширение представленности в Совбезе ООН и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, чьи лидеры находятся в этом зале», – заявил Путин.

Президент РФ заявил, что давно назрело и реформирование институтов развития и глобальных финансовых структур ООН. «Вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последнее десятилетие, что пока не нашло адекватного отражения в системах управления международного валютного фонда, всемирного банка и других многосторонних банков развития», – сказал Путин.

Отметим, что в заседании участвует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.