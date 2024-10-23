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Путин высказался о дальнейшем расширении БРИКС
Президент России Владимир Путин высказался о желании ряда встран вступить в БРИКС. Заявление прозвучало на заседании в узком составе, которое стартовало в «Казань ЭКСПО».
«Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС», – заявил Путин.
Группу БРИКС в 2010 году образовали Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (с 2006 года БРИК, тогда без участия ЮАР). В этому году к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
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