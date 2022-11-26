Путин выразил уверенность, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации на Украине

Россия, несмотря на усилия ее противников, добьется своих целей в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с материями военнослужащих — участников спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вот что они (оппоненты — прим. Т-и) делают: обесценить все наши усилия и то, что делается нашими ребятами, обесценить, скомпрометировать и в конечном счете добиться их целей. А мы <…>, как здесь все говорят, должны добиваться своих, и мы их добьемся, вне всяких сомнений», — поделился своим видением перспектив конфликта российский лидер.

Кроме того, Путин убежден, что противники РФ «пытаются кого-то убедить в чем-то, вкинуть какую-то там ложную информацию, побудить к каким-то действиям». По его мнению, они хотят «обесценить то, что делают наши ребята, и обесценить, на мой взгляд, наш очень благородный порыв — защитить наших людей в Донбассе, в Запорожье, в Херсоне».

Помимо этого, в ходе встречи Владимир Путин назвал информацию оружием борьбы, увидел в спецоперации шанс улучшить качество вооружения и предположил, что Донбасс было необходимо присоединить к России раньше, чем это произошло.