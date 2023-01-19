Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Бэллы Курковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Бэллы Курковой. Экс-директор петербургской дирекции телеканала «Культура», заслуженный работник культуры РСРСР ушла из жизни в возрасте 87 лет после тяжелой болезни.

«Ушла из жизни Бэлла Алексеевна Куркова – талантливый, увлеченный человек, настоящий профессионал. С ее именем, плодотворной работой на журналистском, творческом поприще связаны яркие страницы истории современного отечественного телевидения», – приводятся слова главы государства в телеграмме на сайте Кремля.

Он отметил, что эта талантливая женщина навсегда оставила о себе добрую память в сердцах близких, друзей и коллег.

Бэлла Куркова родилась в 1935 году в Санкт-Петербурге. В 1959-м окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Была ведущей популярной передачи «Пятое колесо». В 1991 году она стала директором Ленинградской дирекции ВГТРК, а в 2000-м заняла должность директора петербургской дирекции канала «Культура».