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Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Веры Васильевой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Веры Васильевой – культурный деятель скончалась сегодня на 98-м году жизни. Телеграмма опубликована на портале Кремля.
Глава государства отметил, что ее смерть стала большой и невосполнимой утратой для отечественной культуры и Театра Сатиры, на сцену которого артистка выходила более 75 лет.
«Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством», – подчеркнул Путин.
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