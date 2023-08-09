Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Веры Васильевой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Веры Васильевой – культурный деятель скончалась сегодня на 98-м году жизни. Телеграмма опубликована на портале Кремля.

Глава государства отметил, что ее смерть стала большой и невосполнимой утратой для отечественной культуры и Театра Сатиры, на сцену которого артистка выходила более 75 лет.

«Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством», – подчеркнул Путин.