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Культура 9 августа 2023 15:42

Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Веры Васильевой

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Веры Васильевой – культурный деятель скончалась сегодня на 98-м году жизни. Телеграмма опубликована на портале Кремля.

Глава государства отметил, что ее смерть стала большой и невосполнимой утратой для отечественной культуры и Театра Сатиры, на сцену которого артистка выходила более 75 лет.

«Миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством», – подчеркнул Путин.

#Владимир Путин
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