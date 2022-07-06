Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мохаммеда Баркиндо

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему нигерийскому коллеге Мохаммаду Бухари в связи со смертью генерального секретаря Организации стран — экспортеров нефти Мохаммеда Баркиндо. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что вклад Баркиндо в создание уникального механизма взаимодействия ОПЕК+, призванного обеспечить стабильное и эффективное функционирование глобального нефтяного рынка в интересах как производителей, так и потребителей, особо значим.

«В России всегда будут помнить Мохаммеда Баркиндо как настоящего друга нашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всем гражданам Нигерии», — сказал Путин.

Мохаммед Баркиндо 23 года работал на различных должностях в Нигерийской национальной нефтяной корпорации. С 2016 года занимал пост генерального секретаря ОПЕК.