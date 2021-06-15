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15 июня 2021  18:34

Путин выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Владимира Шаталова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Шаталова, который умер в возрасте 93 лет.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Александровича Шаталова. Владимир Александрович был выдающимся представителем прославленной плеяды покорителей Вселенной, смелым, волевым, исключительно порядочным человеком», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. 

Президент подчеркнул, что за годы важной и ответственной работы он внес большой личный вклад в развитие отечественной авиации и ракетно-космической отрасли, в популяризацию ключевых достижений национальной космической программы.

«Светлая, добрая память о дважды Герое Советского Союза Владимире Александровиче Шаталове навсегда сохранится в наших сердцах», — заключил Владимир Путин.

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