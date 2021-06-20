Путин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора ОТР Лысенко

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, который умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Анатолий Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО «Общественное телевидение России», с 2002 года — президент Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио». Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства России.