Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-Президента Греции Папульяса

Президент России выразил соболезнования в связи со смертью видного политического деятеля Греции, Президента страны с 2005 по 2015 год Каролоса Папульяса. Телеграмма направлена Президенту Греции Катерине Сакелларопулу, а также Премьер-министру страны Кириакосу Мицотакису, сообщает пресс-служба Кремля.

«Будем помнить его как мужественного человека, в юные годы боровшегося в рядах Сопротивления с фашистскими захватчиками, и как настоящего друга России, который на посту Президента и других высоких государственных должностях многое сделал для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — отмечается в послании Президента России.

Он выразил соболезнования родным и близким Папульяса, а также всем жителям Греции.