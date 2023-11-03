Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Темирканова

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким народного артиста СССР, дирижера Юрия Темирканова. Музыкальный деятель скончался накануне на 85-м году жизни.

«Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом», — сказал глава государства.

Он назвал Темирканова личностью поистине неординарного масштаба, которая посвятила себя служению искусству, высоким духовным идеалам и щедро дарила людям свой талант и вдохновение.