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Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Темирканова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким народного артиста СССР, дирижера Юрия Темирканова. Музыкальный деятель скончался накануне на 85-м году жизни.
«Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом», — сказал глава государства.
Он назвал Темирканова личностью поистине неординарного масштаба, которая посвятила себя служению искусству, высоким духовным идеалам и щедро дарила людям свой талант и вдохновение.
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