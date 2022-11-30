Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с кончиной бывшего председателя КНР и Генерального секретаря ЦК Коммунистеской партии Китая Цзян Цзэминя.

«Как искренний друг нашей страны Цзян Цзэминь внес неоценимый вклад в развитие российско-китайских отношений и вывод их на уровень доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который мы с ним подписали в 2001 году, заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей», – приводятся слова главы государства пресс-службой Кремля.

Путин отметил, что навсегда сохранит в сердце светлую память об этом авторитетном политике и замечательном человеке. Он выразил искреннее сочувствие родным и близким покойного, а также всем жителям Китая.

Цзян Цзэминь был генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Китая с 1989 по 2002 год и председателем КНР с 1993 по 2003 год. В 1997 году он подписал с бывшим Президентом России Борисом Ельциным документ о мироустройстве в 21 веке и многополярном мире.