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Путин выразил соболезнования в связи со смертью 15 человек при сходе лавин в Таджикистане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования таджикистанскому коллеге Эмомали Рахмону в связи с трагическими последствиями схода снежных лавин в Горно-Бадахшанской автономной области.
Как ранее сообщал «Интерфакс», крупная лавина сошла утром 15 февраля на жилые дома в городе Хорог. В результате были разрушены четыре, частично повреждены 35 жилых дома и пять хозяйственных объектов. Жертвами на территории автономной области стали 14 человек, один – на территории Варзобского района. Еще 12 человек получили различные травмы.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», – сказал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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