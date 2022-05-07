Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в гаванском отеле «Саратога»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в гаванском отеле «Саратога». В результате трагедии, произошедшей накануне, погибли 22 человека, в том числе один ребенок. Телеграмму, направленную в адрес Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле „Саратога“. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании российского лидера.

Взрыв, произошедший утром в пятницу, разрушил фасад отеля до пятого этажа. В качестве причины происшествия гаванские власти указывают несчастный случай. Гостиница только готовилась к открытию — предполагалось, что она примет постояльцев 10 мая.