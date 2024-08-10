Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Сан-Паулу

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в бразильском штате Сан-Паулу. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе», – сказано в сообщении.

Как ранее передавал ТАСС, на борту разбившегося ATR-72 находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Лайнер направлялся в аэропорт Гуарульюс Сан-Паулу. Авиакомпания Voepass, которой принадлежало воздушное судно, сообщила, что предполетная проверка самолета не выявила каких-либо технических неисправностей.