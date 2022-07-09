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Официальная хроника
9 июля 2022  17:20

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Анголы

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Жоау Мануэлу Гонсалвешу Лоуренсу, президенту Республики Ангола в связи с кончиной бывшего президента этой страны Жозе Эдуарду душ Сантуша.

«С именем душ Сантуша неразрывно связана история ангольской государственности. Активный участник национально-освободительной борьбы и многолетний руководитель страны, он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным международным авторитетом», — отметил Путин в своей телеграмме, размещенной на портале Кремля.

Он также подчеркнул особую роль руководителя в формировании российско-ангольских дружественных отношений и попросил передать слова соболезнования родным и близким бывшего президента, а также всему народу Анголы.

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