Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Анголы

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Жоау Мануэлу Гонсалвешу Лоуренсу, президенту Республики Ангола в связи с кончиной бывшего президента этой страны Жозе Эдуарду душ Сантуша.

«С именем душ Сантуша неразрывно связана история ангольской государственности. Активный участник национально-освободительной борьбы и многолетний руководитель страны, он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным международным авторитетом», — отметил Путин в своей телеграмме, размещенной на портале Кремля.

Он также подчеркнул особую роль руководителя в формировании российско-ангольских дружественных отношений и попросил передать слова соболезнования родным и близким бывшего президента, а также всему народу Анголы.