Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с авиакатастрофой

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в аэропорту Ахмадабада. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

В телеграмме российский лидер выразил сочувствие индийскому народу и поддержку семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», — говорится в обращении президента.