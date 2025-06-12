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Общество 12 июня 2025 14:21

Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с авиакатастрофой

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в аэропорту Ахмадабада. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

В телеграмме российский лидер выразил сочувствие индийскому народу и поддержку семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», — говорится в обращении президента.

#индия #авиакатастрофа #Владимир Путин #соболезнования
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