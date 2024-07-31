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Путин выразил соболезнования руководству Индии из-за ситуации с оползнями
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству и жителям Индии из-за последствий схода оползней. ЧП произошло в штате Керала. Телеграмма, адресованная Президенту Драупади Мурму и Премьер-министру Нарендре Моди, опубликована на сайте Кремля.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отмечается в сообщении.
По последней информации, из-за схода оползней погибло не менее 163 человек, число пострадавших приблизилось к 200. Порядка 100 человек числятся пропавшими без вести.
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