Путин выразил соболезнования руководству Индии из-за ситуации с оползнями

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству и жителям Индии из-за последствий схода оползней. ЧП произошло в штате Керала. Телеграмма, адресованная Президенту Драупади Мурму и Премьер-министру Нарендре Моди, опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отмечается в сообщении.

По последней информации, из-за схода оползней погибло не менее 163 человек, число пострадавших приблизилось к 200. Порядка 100 человек числятся пропавшими без вести.