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Путин выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве в Дагестане
Президент России Владимир Путин направил соболезнования жителям Дагестана, близкие которых погибли из-за взрыва на заправке в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении.
Напомним, накануне в автосервисе Махачкалы взорвались две цистерны из восьми. По последним данным МЧС России пострадали 105 человек, из них 30 погибли. Сегодня в Дагестане объявили день траура.
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