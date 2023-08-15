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Общество 15 августа 2023 10:00

Путин выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве в Дагестане

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования жителям Дагестана, близкие которых погибли из-за взрыва на заправке в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в автосервисе Махачкалы взорвались две цистерны из восьми. По последним данным МЧС России пострадали 105 человек, из них 30 погибли. Сегодня в Дагестане объявили день траура.

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