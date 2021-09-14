Путин выразил соболезнования родным и близким Виктора Казанцева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье экс-командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктора Казанцева, который скончался 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Настоящий офицер, талантливый военачальник, Виктор Германович посвятил жизнь защите Отечества, развитию наших Вооруженных Сил и сохранению славных ратных традиций», — отметил российский лидер.

Он обратил внимание на то, что Казанцев внес весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, многое сделал для возвращения Северного Кавказа к мирной жизни и был глубоко уважаемым человеком, которого ценили за высокую компетентность и верность выбранной профессии.

4 декабря 1999 военный деятель был удостоен почетного звания Герой России за проведение антитеррористической операции в Чечне и Дагестане.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Казанцев ушел из жизни 14 сентября в госпитале из-за продолжительной болезни.