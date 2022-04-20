Путин выразил соболезнования родным и близким театрального режиссера Хейфеца

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким театрального режиссера Леонида Хейфеца. Народный артист РФ скончался 18 апреля в возрасте 87 лет.

Глава государства отметил, что Леонид Ефимович был талантливым, ярким, неординарным человеком, который был безгранично предан искусству, высоким идеалам творчества и созидания.

Деятеля ценили как замечательного режиссера, немало сделавшего для развития отечественной культуры, и педагога, щедро делившегося с учениками знаниями, опытом и секретами мастерства, сказал Путин.

«Светлая память о Леониде Хейфеце навсегда останется в сердцах родных и близких, коллег и многочисленных почитателей его дарования», — цитирует Президента пресс-служба Кремля.