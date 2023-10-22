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Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой в связи с ее смертью. Спортсменка умерла на 59-м году жизни 19 октября.
«Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трёхкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремлённый человек», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что Резцову искренне любили товарищи по команде и уважали соперники за неизменный победный настрой и замечательные личные качества.
Ранее сообщалось, что Анфиса Резцова скончалась в отделении реанимации, куда была госпитализирована 15 октября, не приходя в сознание.
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