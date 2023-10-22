Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой в связи с ее смертью. Спортсменка умерла на 59-м году жизни 19 октября.

«Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трёхкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремлённый человек», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что Резцову искренне любили товарищи по команде и уважали соперники за неизменный победный настрой и замечательные личные качества.

Ранее сообщалось, что Анфиса Резцова скончалась в отделении реанимации, куда была госпитализирована 15 октября, не приходя в сознание.