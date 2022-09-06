Путин выразил соболезнования родным и близким боксера Лагутина

Борис Лагутин — человек, который оставил по-настоящему триумфальный след в истории отечественного бокса. Также он внес большой вклад в развитие физкультурного движения СССР и России. Об этом говорится в телеграмме Президента РФ Владимира Путина, направленной родным и близким экс-спортсмена.

«Борис Николаевич был талантливым, целеустремленным, волевым человеком, который оставил яркий, по-настоящему триумфальный след в истории отечественного спорта. Он немало сделал для развития физкультурного движения, вел большую общественную работу, искренне поддерживал одаренную молодежь, начинающих атлетов», — говорится в соболезнованиях, опубликованных пресс-службой Кремля.

Борис Лагутин являлся Олимпийским чемпионом по боксу 1964 и 1968 годов, двукратным чемпионом Европы. Он скончался 4 сентября в возрасте 84 лет.