Путин выразил соболезнования Рамафосе после гибели людей при пожаре в ЮАР

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования после трагедии в Йоханнесбурге, где при пожаре в многоквартирном доме погибли более 70 человек. Телеграмма направлена Президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.

«Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.

Владимир Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорое выздоровление всех пострадавших в огне.