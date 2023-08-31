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Политика 31 августа 2023 14:44

Путин выразил соболезнования Рамафосе после гибели людей при пожаре в ЮАР

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Путин выразил соболезнования Рамафосе после гибели людей при пожаре в ЮАР
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования после трагедии в Йоханнесбурге, где при пожаре в многоквартирном доме погибли более 70 человек. Телеграмма направлена Президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.

«Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.

Владимир Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорое выздоровление всех пострадавших в огне.

#соболезнования #Владимир Путин #юар
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