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Путин выразил соболезнования Рамафосе после гибели людей при пожаре в ЮАР
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования после трагедии в Йоханнесбурге, где при пожаре в многоквартирном доме погибли более 70 человек. Телеграмма направлена Президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.
«Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.
Владимир Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорое выздоровление всех пострадавших в огне.
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