Путин выразил соболезнования Президенту Южной Кореи в связи с трагедией в Сеуле

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования южнокорейскому лидеру Юн Сок Елю в связи с трагедией в Сеуле. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что в городе произошла давка при праздновании Хэллоуина, в результате которой погибли более 150 человек, в том числе четыре россиянки.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле», — отмечается в телеграмме.