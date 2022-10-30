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Ру Тат
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Официальная хроника
30 октября 2022  12:54

Путин выразил соболезнования Президенту Южной Кореи в связи с трагедией в Сеуле

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования южнокорейскому лидеру Юн Сок Елю в связи с трагедией в Сеуле. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что в городе произошла давка при праздновании Хэллоуина, в результате которой погибли более 150 человек, в том числе четыре россиянки.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле», — отмечается в телеграмме.

#Владимир Путин #соболезнования
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