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Происшествия
23 ноября 2021  13:56

Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с ДТП в Болгарии

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования главе Республики Северная Македония Стево Пендаровскому в связи с крупным ДТП, случившимся накануне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии», — приводятся слова российского лидера. 

Он также попросил передать слова поддержки и искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелать пострадавшим, находящимся в больнице, скорейшего выздоровления. 

В ночь на 23 ноября в Болгарии произошла авария на трассе «Струма». Во время происшествия загорелся туристический автобус, в котором находилось 52 гражданина Северной Македонии. Пассажиры оказались заблокированы в горящем салоне. 45 человек, включая 12 детей, погибли. Семь выживших госпитализировали с многочисленными травмам и ожогами.

#Болгария #ДТП с погибшими #Владимир Путин #северная македония
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