Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с ДТП в Болгарии

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования главе Республики Северная Македония Стево Пендаровскому в связи с крупным ДТП, случившимся накануне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии», — приводятся слова российского лидера.

Он также попросил передать слова поддержки и искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелать пострадавшим, находящимся в больнице, скорейшего выздоровления.

В ночь на 23 ноября в Болгарии произошла авария на трассе «Струма». Во время происшествия загорелся туристический автобус, в котором находилось 52 гражданина Северной Македонии. Пассажиры оказались заблокированы в горящем салоне. 45 человек, включая 12 детей, погибли. Семь выживших госпитализировали с многочисленными травмам и ожогами.