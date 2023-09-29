Путин выразил соболезнования президенту Пакистана

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Пакистана Арифу Алви в связи с терактом в провинции Белуджистан.

«Убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма», — говорится в тексте телеграммы Путина, опубликованной на официальном портале Кремля.

Кроме того, российский лидер выразил готовность к наращиванию сотрудничества с Пакистаном в области противодействия терроризму.