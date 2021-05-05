Путин выразил соболезнования Президенту Мексики из-за обрушения метромоста в Мехико

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему мексиканскому коллеге Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору по поводу гибели людей при обрушении метромоста в столице страны — городе Мехико.

«Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также попросил Президента Мексики «передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Пролет метромоста, по которому в этот момент проходил поезд, обрушился на юго-востоке Мехико в 22.22 3 мая по местному времени. Погибли 25 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести. Граждан России среди жертв и пострадавших нет, отмечает РИА Новости, ссылаясь на посольство РФ.

Федеральные и местные власти пообещали привлечь независимых подрядчиков для расследования причин трагедии и полностью проинспектировать конструкции этой

ветки метро. В стране объявлен трехдневный траур.