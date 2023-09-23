Путин выразил соболезнования Президенту Италии в связи со смертью его предшественника

Джорджо Наполитано

Фото: quirinale.it

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью его предшественника Джорджо Наполитано. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране <…>», — подчеркнул Путин.

«Мне посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем», — добавил глава российского государства и попросил Маттареллу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного Наполитано.

Джорджо Наполитано родился 29 июня 1925 года в Неаполе. В 1942 году поступил на юридический факультет Неаполитанского университета имени Фридриха II, сотрудничал в журнале IX maggio, связанном с антифашистски настроенными интеллектуалами.

В 1945 году вступил в Коммунистическую партию Италии. Строил в ней политическую карьеру вплоть до ее роспуска, затем — в Демократической партии левых сил и партии «Левые демократы».

С 1992 по 1994 год — Председатель Палаты депутатов Италии, с 1996 по 1998 год — министр внутренних дел Италии. С Пожизненный сенатор Италии с 2005 по 2006 год и с 2015 до самой смерти. С 2006 по 2015 год — 11-й Президент Итальянской Республики. Скончался в Риме 22 сентября 2023 года.