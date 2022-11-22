Путин выразил соболезнования Видодо в связи с землятрясением в Западной Яве

Президент России Владимир Путин принес глубокие соболезнования индонезийскому лидеру Джоко Видодо в связи с землятресением в провинции Западная Ява, унесшим жизни множества людей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», – приводятся слова главы российского государства из телеграммы.

Напомним, накануне в юго-западном районе округа Чианджур, провинции Западная Ява, произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Оно вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню. По последним данным, жертвами природного катаклизма стали 252 человека.