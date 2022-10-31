Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста в штате Гуджарат

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы», – говорится в телеграмме.

При обрушении вантового моста в штате Гуджарат на западе Индии погибли минимум 120 человек – об этом сегодня сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на начальника полиции округа Морби. Мост на плотине Мачху рухнул через четыре дня после реконструкции. Как сообщают местные СМИ, в момент трагедии на нем находились более 500 человек.