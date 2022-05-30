Путин выразил соболезнования Президенту Бразилии в связи с массовыми наводнениями

Президент России Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования бразильскому лидеру Жаиру Болсонаро в связи с трагическими последствиями поводков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями ливней и наводнений в северо-восточных штатах вашей страны», – приводятся слова главы государства.

Он отметил, что жители России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших граждан Бразилии.

29 мая из-за сильных дождей и оползней на территории государства погибли не менее 35 человек в двух крупных городах на Атлантическом побережье. Больше всего погибших и пострадавших зафиксировали в штатах Пернамбуку и Алагоас.