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Ру Тат
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30 апреля 2021  11:54

Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с гибелью людей на празднике в Израиле

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху по поводу многочисленных человеческих жертв в результате трагедии на горе Мерон.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — отметил в телеграмме глава российского государства.

В результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер возле горы Мерон на севере Израиля погибли 44 человека, 150 пострадали, сообщает ТАСС.

Президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
 

соболезнования
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