Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с гибелью людей на празднике в Израиле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху по поводу многочисленных человеческих жертв в результате трагедии на горе Мерон.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — отметил в телеграмме глава российского государства.

В результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер возле горы Мерон на севере Израиля погибли 44 человека, 150 пострадали, сообщает ТАСС.

Президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

