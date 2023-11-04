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Руc Тат
Политика 4 ноября 2023 11:27

Путин выразил соболезнования Непалу из-за множества погибших при землетрясении

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Путин выразил соболезнования Непалу из-за множества погибших при землетрясении
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Непала в связи с массовыми жертвами землетрясения на западе страны. Телеграмма направлена Президенту Раму Чандре Пауделу и Премьеру Пушпе Камалу Дахалу.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.

По последним данным, жертвами землетрясения стали не менее 128 человек.

#Владимир Путин #соболезнования #землетрясение #непал
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