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Путин выразил соболезнования Непалу из-за множества погибших при землетрясении
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Непала в связи с массовыми жертвами землетрясения на западе страны. Телеграмма направлена Президенту Раму Чандре Пауделу и Премьеру Пушпе Камалу Дахалу.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.
По последним данным, жертвами землетрясения стали не менее 128 человек.
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