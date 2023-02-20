Путин выразил соболезнования Луле да Силве в связи с наводнением в Бразилии

Президент России Владимир Путин направил соболезнования бразильскому коллеге Луле да Силве. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

Напомним, что на юго-востоке Бразилии, в штате Сан-Паулу, произошло крупное наводнение, жертвами которого стали не менее 36 человек.

«Уважаемый господин Президент, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия», — отмечается в послании.