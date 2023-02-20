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Политика 20 февраля 2023 14:17

Путин выразил соболезнования Луле да Силве в связи с наводнением в Бразилии

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования бразильскому коллеге Луле да Силве. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

Напомним, что на юго-востоке Бразилии, в штате Сан-Паулу, произошло крупное наводнение, жертвами которого стали не менее 36 человек.

«Уважаемый господин Президент, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия», — отмечается в послании.

#Владимир Путин #соболезнование #Бразилия #наводнение
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