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Путин выразил соболезнования Луле да Силве в связи с наводнением в Бразилии
Президент России Владимир Путин направил соболезнования бразильскому коллеге Луле да Силве. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.
Напомним, что на юго-востоке Бразилии, в штате Сан-Паулу, произошло крупное наводнение, жертвами которого стали не менее 36 человек.
«Уважаемый господин Президент, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия», — отмечается в послании.
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