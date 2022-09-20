Путин выразил соболезнования коллегам и семье актера Сергея Пускепалиса

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего актера Сергея Пускепалиса, а также коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле, худруком которого он был. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце <…>», — отметил глава государства.

По словам Путина, это проявлялось в том, что артист помогал людям, поддерживал соотечественников, «в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса». Светлая память о выдающемся актере навсегда останется в сердцах россиян, убежден Президент.

Сегодня, 20 сентября, Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Ему было 56 лет.