Путин выразил соболезнования Филиппу VI в связи с гибелью экипажа затонувшего судна

Президент России Владимир Путин направил телеграмму королю Испании Филиппу VI, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, — сказал глава государства. — Пусть мужество и стойкость не оставят их в этот тяжелый час».

Судно Villa de Pitanxo затонуло в 450 км от канадского острова Ньюфаундленд. На борту находились 24 человека, из которых 16 были испанцами. Также в состав экипажа входили пять перуанцев и трое граждан Ганы.