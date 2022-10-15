Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели горняков на угольной шахте в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану из-за аварии на угольной шахте, где погибли люди.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын», – сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Взрыв произошел на севере Турции. Согласно последним сведениям, число жертв достигло 28.