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Ру Тат
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Официальная хроника
20 декабря 2021  22:40

Путин выразил соболезнования Дутерте в связи с последствиями тайфуна на Филиппинах

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна на Филиппинах. Телеграмма направлена Президенту республики Родриго Дутерте.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в соболезнованиях, опубликованных пресс-службой Кремля.

Стихия унесла жизни уже 375 человек, более 300 тыс. были эвакуированы.

#филиппины #тайфун #жертвы #Владимир Путин
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