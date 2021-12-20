Путин выразил соболезнования Дутерте в связи с последствиями тайфуна на Филиппинах

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна на Филиппинах. Телеграмма направлена Президенту республики Родриго Дутерте.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в соболезнованиях, опубликованных пресс-службой Кремля.

Стихия унесла жизни уже 375 человек, более 300 тыс. были эвакуированы.