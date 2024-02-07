Путин выразил соболезнования Боричу Фонту из-за трагической гибели экс-президента Чили

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования чилийскому коллеге Габриэлю Боричу Фонту в связи с трагической гибелью экс-президента Чили Себастьяна Пиньеры. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет», – сказал глава государства.

Путин отметил, что Пиньера внес значительный личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Чили. Российский лидер рассказал, что ему довелось пообщаться с видным государственным деятелем, и он навсегда сохранит светлую память о нем.

Ранее РИА Новости сообщало, что бывший президент Чили погиб при крушении вертолета, который упал в озеро. Помимо Пиньеры, на борту находились три его родственника, они выжили. 74-летний Пиньера не смог выбраться из вертолета – его тело нашли на глубине около 40 метров.