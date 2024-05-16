Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин выразил соболезнования близким художника Сергея Андрияки
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным народного художника РФ Сергея Андрияки в связи с его смертью. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Ушел из жизни талантливый, самобытный художник, мудрый педагог и наставник. Своим вдохновенным творчеством Сергей Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством, был открыт для добрых, милосердных дел», – говорится в тексте соболезнований.
По словам Президента, светлая память об этом замечательном человеке и истинном подвижнике навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех поклонников его щедрого дарования.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»