Путин выразил соболезнования близким художника Сергея Андрияки

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным народного художника РФ Сергея Андрияки в связи с его смертью. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Ушел из жизни талантливый, самобытный художник, мудрый педагог и наставник. Своим вдохновенным творчеством Сергей Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством, был открыт для добрых, милосердных дел», – говорится в тексте соболезнований.

По словам Президента, светлая память об этом замечательном человеке и истинном подвижнике навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех поклонников его щедрого дарования.