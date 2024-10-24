Путин выразил надежду на активную работу Ирана в рамках БРИКС

Президент России Владимир Путин в рамках совместного заседания глав делегаций – участников саммита в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» выразил надежду, что власти Ирана используют все возможные варианты для снижения напряженности в регионе. Российский лидер также отметил, что рассчитывает на активную работу страны в рамках саммита объединения.

«Мы очень рассчитываем на активную работу Ирана в нашем объединении. Конечно, мы все обеспокоены развитием ситуации и в Газе, и в регионе в целом. Мы рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности, для недопущения разрастания конфликта в регионе. Мы желаем вам успехов в разрешении тех сложных узлов и противоречий, которые в регионе складываются», - сказал Владимир Путин, обращаясь к Масуду Пезешкиану.

Ранее Президент Ирана заявил, что БРИКС – это наиболее успешная модель сотрудничества и сближения между странами на региональном и международном уровнях. Общими усилиями страны, входящие в объединение, смогут создать более справедливую систему мироустройства.

Напомним, БРИКС – это объединение стран, основанное в 2006 году. Туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024-м председательство в БРИКС перешло к России.

Саммит БРИКС в Казани – это 16-я по счету встреча участников объединения. Планируется обсуждение массы экономических вопросов, в которых сходятся интересы всех членов организации.