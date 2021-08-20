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Ру Тат
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20 августа 2021  19:32

Путин выразил надежду, что отношения России и Германии не изменятся после выборов

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В последнее время отношения России и Германии двигаются в лучшую сторону, отметил Президент РФ Владимир Путин и выразил надежду, что после выборов в ФРГ ситуация не изменится. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целом объем, качество нашего взаимоотношения кардинально изменились, конечно, в лучшую сторону. Я хочу выразить надежду на то, что и после выборов, смены Правительства эта тенденция будет сохранена», — заявил глава государства на пресс-конференции, посвященной итогам российско-германских переговоров.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель продлилась на час дольше, чем было запланировано.

#Путин Владимир #переговоры #меркель ангела
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